"Da tifosa sono soddisfatta di questo inizio" ha ammesso Magda Pozzo durante la presentazione del Third Kit 2025/26 dell'Udinese Calcio durante la Milano Fashion Week. Un inizio stagionale che l'ownership del club friulano celebra dopo il sorriso ottenuto proprio nel capoluogo meneghino con la vittoria della squadra bianconera contro l'Inter qualche settimana fa. "Abbiamo fatto delle grandi prestazioni e altre un po' meno, ma ricordiamo che abbiamo avuto degli innesti di recente, quindi sono molto contenta di quello che vedo" ha detto durante l'intervista rilasciata ai cronisti presenti e riportata da Tutto Udinese. Intervista durante la quale Pozzo sogna anche in grande, sperando in obiettivi d'alta classifica.

"Trovo che l'Udinese abbia un'organizzazione molto compatta, protocolli molto efficaci, vedo una squadra molto motivata: bisogna ambire a grandi cose - aveva detto poco prima -. L'anno scorso abbiamo avuto un campionato tranquillo, quest'anno dobbiamo alzare un po' l'asticella e piano piano cercare di tornare in Europa".