Viviamo insieme la vigilia di Cagliari-Inter, match valido per la 5a giornata di Serie A. Le ultimissime di formazione e da Appiano. Grande prestazione dell'Inter U23 di Vecchi che batte 2-0 la Triestina a Monza.

Il video
Sezione: Focus / Data: Ven 26 settembre 2025 alle 12:00
Autore: Raffaele Caruso
vedi letture
Print