I telespettatori avranno diverse possibilità per vedere in diretta TV Cagliari-Inter, gara valida per la quinta giornata di Serie A, in programma domani sera all'Unipol Domus (kick-off ore 20.45). Il match sarà trasmesso sia da DAZN, tramite l'app apposita su smart TV e in streaming su dispositivi mobili, che da SKY attraverso il canale satellitare, Sky Go e NOW TV sui dispositivi mobili abilitati.