In occasione di Inter-Cremonese, in programma il prossimo 4 ottobre, allo stadio San Siro, il Prefetto di Milano Claudio Sgaraglia, in adesione alla determinazione assunta il 24 settembre 2025 dal 'Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive', e sentito il Questore, ha adottato il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Cremona per preminenti ragioni di tutela dell’ordine, della sicurezza e dell’incolumità pubblica.