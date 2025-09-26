"Il Parma è una società storica, che fa lavorare bene e fa crescere i giocatori, valorizzandoli". Parole e musica di Yvan Le Mee, agente di Abdoulaye Ndiaye ed ex procuratore di Ange-Yoan Bonny, raggiunto da TMW per parlare del difensore classe 2002 arrivato in gialloblu in estate dal Troyes in un affare da 7 milioni di euro più bonus.

Tra i prossimi obiettivi del promettente difensore senegalese c'è ovviamente il salto in un top club come l'Inter, stesso percorso fatto recentemente dall'attaccante francese: "Al Parma abbiamo portato Bonny, l'idea è di fare un percorso simile con Ndiaye - ammette Le Mee -. Bonny era arrivato in Serie B, Abdoulaye direttamente in A, ma con il Parma abbiamo trovato una società che lavora benissimo. Come faceva l'Udinese da tempo o oggi l'Atalanta pur con altri obiettivi. Di prendere giovani forti, lavorarci ed eventualmente valutare future cessioni in club come Inter, Juventus, Napoli e Atalanta stessa. Oggi Ndiaye vuole conquistare il posto da titolare, fare bene e raggiungere la salvezza con il Parma. La fase difensiva in Italia può solo che migliorare: è arrivato in una università da questo punto di vista".