Sono passate soltanto due settimane di partite nelle coppe europee, una di Champions League e una di Europa League, ragion per cui la classifica del season ranking è ancora da prendere più che con le molle. Ad oggi, però, a guidare la classifica è la Danimarca con 6.125 punti (2 club su 4 possibili ancora presenti nelle coppe), davanti al Portogallo (6.000 e 4 club su 5) e Cipro (5.750, 3 club su 4).

Quarto posto per l'Inghilterra (5.388, 9/9), seguono Belgio (5.300, 3/5), Germania (5.000, 7/7), Polonia (4.875, 4/4), Spagna (4.625, 8/8), Italia (4.428, 7/7) e Azerbaijan (4.375, 1/4).

Le prime due Federazioni in classifica a fine stagione strapperanno un posto in più in Champions League.