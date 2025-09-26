Potrebbero esserci alcune sorprese di formazione in vista di Cagliari-Inter. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Darmian è candidato ad una maglia da titolare sulla destra al posto di Dumfries.

In porta dovrebbe tornare Sommer, con Martinez dalla panchina.  Akanji confermato dal 1' in difesa dove tornerà Bastoni.  A centrocampo Mkhitaryan è in vantaggio su Sucic, mentre Lautaro è pronto a tornare al fianco di Thuram.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer, Akanji, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Çalhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco, Lautaro Martinez, Thuram. All. Chivu

