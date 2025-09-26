"L'approccio è stato buono, loro ci hanno lasciato il pallino del gioco facendo molta densità dietro, trovare spazi non era semplice. Abbiamo preso qualche ripartenza e in occasione del loro gol non abbiamo gestito bene la situazione, dovevamo aspettarci che un mancino mettesse la palla così, ci voleva un po' più d'attenzione. Gli episodi non ci sono andati a favore ma l'atteggiamento è stato quello giusto, i ragazzi hanno messo impegno. Ora bisogna recuperare energie perché domenica arriva subito e abbiamo un'altra partita importante". Questa l'analisi offerta da Giuseppe Marino, tecnico della Triestina, a margine del match perso contro l'Inter U23.

"Il loro secondo gol nel finale ci ha un po' raffreddato perché anche nel secondo tempo l'inerzia della partita stava spingendo verso il nostro pareggio - ha aggiunto Marino ai canali ufficiali del club -. Noi le vorremmo vincere tutte, ma purtroppo non è possibile perché esistono anche gli avversari, abbiamo perso contro un'ottima squadra come l'Inter dominando per larghi tratti, dobbiamo essere un po' più incisivi e gestire alcune situazioni in maniera più lucida e più cattiva. I ragazzi stanno facendo uno sforzo encomiabile e un incidente di percorso può capitare, adesso dobbiamo rialzarci più forti di prima".

A proposito dell'episodio del presunto rigore, Marino ha voluto abbassare i toni: "Ripeto quanto detto la scorsa settimana: l'arbitro è come noi, può sbagliare. Lui ha valutato l'intervento dicendo che la trattenuta c'è stata ma non è stata decisiva. Noi, come ho sempre ribadito, dobbiamo essere più forti di tutte le avversità e degli episodi, pensare al nostro e continuare a lavorare a testa bassa. Domenica arriva presto, abbiamo subito la possibilità di rifarci e questa è un'ottima cosa. Sicuramente siamo venuti qua con la voglia di fare risultato, non è stato così e domenica saremo ancora più cattivi per ottenerlo".