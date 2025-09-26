"Il nostro Ateneo conferisce la Laurea Honoris Causa a personalità che si sono distinte per contributi significativi nel loro campo, e Giuseppe Marotta si è affermato negli anni come uno dei protagonisti in ambito manageriale e sportivo. La sua visione e la capacità di innovare i modelli organizzativi possono essere fonte di ispirazione per chi si prepara ad affrontare le sfide del futuro". Lo ha dichiarato Giovanna Iannantuoni, rettrice dell'Università Milano-Bicocca, durante la cerimonia di conferimento della Laurea magistrale Honoris Causa in 'Marketing e mercati globali' al presidente dell'Inter.

Di seguito il video della proclamazione: "In oltre quarant’anni di carriera – la motivazione letta da Iannantuoni - Giuseppe Marotta ha saputo coniugare eccellenza sportiva e sostenibilità economica, guidando con successo club sportivi e promuovendo modelli virtuosi di gestione aziendale. Particolarmente rilevante è il suo impegno nella valorizzazione del capitale umano e sportivo, sia nella costruzione di squadre competitive, sia promuovendo progetti formativi dedicati ai giovani atleti, esempi concreti di integrazione tra carriera sportiva e istruzione. Giuseppe Marotta rappresenta oggi un punto di riferimento nel processo di rinnovamento del calcio italiano e il suo operato incarna pienamente i valori del nostro corso di laurea, contribuendo in modo esemplare allo sviluppo delle competenze manageriali, del marketing e della comunicazione nel contesto globale in cui si articola il settore dello sport".