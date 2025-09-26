Igor Tudor prova a mettere fine al botta e risposta a distanza con Gianluca Rocchi. L'allenatore della Juventus si era sfogato sulle decisioni dell'arbitro Rapuano nel match contro il Verona e il designatore arbitrale, nel corso della puntata di 'Open VAR' su DAZN, lo aveva invitato a misurare le sue dichiarazioni: "Io non discuto mai le parole degli allenatori, peraltro in questo caso Tudor ha anche ragione, ma dico sempre di non esagerare con i termini: non fanno bene a nessuno, siamo qua e chiedo sempre massima collaborazione. Cito il comportamento di Patrick Vieira, ha subito un rigore contro ed è stato anche espulso, ma si è comportato in maniera diversa. Altrimenti diventa una gazzarra".

"Non devo rispondere a niente - la replica di Tudor nella conferenza stampa pre-Atalanta -. Mi hanno comunicato questa robe e si va avanti. Non ho niente da aggiungere".