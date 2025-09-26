L'Inter alla ricerca della solidità perduta. Dopo le prime uscite ufficiali, il dato è evidente: Chivu si sta portando dietro i difetti di Inzaghi a livello di fase difensiva. Il tecnico romeno avrebbe voluto virare al 3-4-2-1, ma senza mercato adeguato ha deciso di riparare sul collaudato 3-5-2, ricercando quelle certezze che hanno issato i nerazzurri ai vertici nazionali ed europei.

A che punto siamo? "I numeri confermano che c’è qualcosa da sistemare - sottolinea il Corsport -. Sono appena quattro i clean sheet portati a casa dall’Inter su tredici partite della nuova gestione, considerando anche il Mondiale per Club e le amichevoli estive. In campionato i nerazzurri hanno sempre subito gol, tranne all’esordio stagionale contro il Torino. Le reti incassate sono sette in quattro gare di Serie A, addirittura sedici da quando Chivu siede in panchina. Un principio di emorragia sul quale bisogna intervenire considerando l’intera fase difensiva, quindi le responsabilità di tutti in campo e non solo della retroguardia".

Chivu dovrà trovare una sintesi tra la sua idea di calcio e il gruppo che ha a disposizione. L'intelligenza non gli fa difetto.