Due ex interisti sono protagonisti (uno in positivo e l'altro in negativo) del sedicesimo di finale di Coppa Italia tra Torino e Pisa, che alla fine vede far festa i granata. La squadra di Baroni batte i toscani con il minimo sforzo: la rete del decisivo 1-0 porta la firma di Casadei, mentre al 62' Cuadrado complica la vita ai nerazzurri guadagnandosi l'espulsione. Asllani, inizialmente in panchina, entra invece in campo negli ultimi 20'. Agli ottavi di finale il Toro sfiderà la Roma.