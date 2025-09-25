Qual è il pensiero di Marco Fassone sul tema San Siro e sul suo eventuale passaggio a Inter e Milan? Nel giorno del seduta del Consiglio Comunale di Milano, che si è conclusa senza verdetto e con rinvio del voto a lunedì, l'esperto dirigente esprime il suo punto di vista sul delicato tema sulle frequenze di Radio Kiss Kiss.
"A Milano - spiega Fassone nel suo intervento - si è creata una corsia tra amministrazione e volontà dei club per confermare la candidatura ai prossimi Europei, forse vedo Napoli un po’ più lontana rispetto al capoluogo milanese che sembra essere già sulla buona strada per la costruzione di un nuovo impianto. Il Napoli di oggi non ne ha bisogno perché è già forte di suo, ma ovviamente avere un impianto di proprietà può sicuramente aiutare".
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
