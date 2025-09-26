Dal palco dell'Aula Magna dell'università Milano-Bicocca, dove ha ricevuto la Laurea magistrale Honoris Causa in 'Marketing e mercati globali', Giuseppe Marotta, presidente dell'Inter, si è espresso così su uno dei temi caldi in città, la vendita di San Siro e delle aeree circostanti a Milan e Inter: "Con sensibilità e intelligenza, spero che gli amministratori possano capire che la città ha bisogno di uno stadio nuovo, moderno. Milano ha dovuto rinunciare all'invito della UEFA di ospitare la finale di Champions e ora è fuori dalle città candidate a rappresentare l'Italia a Euro 2032. Io mi auguro che non ci siano preclusioni, tutto dovrà essere fatto con la massima trasparenza, garantita da Milan e Inter. Spero che questo problema annoso venga risolto al più presto".