Esordio amaro per il Bologna a cui non basta la buona volontà: i rossoblu cadono nella prima di Europa League stagionale in casa dell’Aston Villa. È McGinn ad aprire le marcature con un gol che arriva poco prima del quarto d’ora di gara. Al 68esimo gli inglesi hanno la possibilità di raddoppiare dopo aver guadagnato rigore, ma Watkins regala il pallone a Skorupski e un po’ di entusiasmo alla squadra di Vincenzo Italiano. Entusiasmo che non basta ai rossoblu a trovare il gol del pari: finisce 1-0 al Villa Park di Birmingham.

Vincono anche il Genk, il Porto, lo Stoccarda, il Lione e il Panathinaikos rispettivamente contro Glasgow Rangers, Salisburgo Celta Vigo, Utrecht e Young Boys. Pareggiano Ferencvaros e Viktoria Plzen. Di seguito tutti i risultati.

TUTTI I RISULTATI DI EUROPA LEAGUE:

Aston Villa-Bologna 1-0

Viktoria Plzen-Ferencvaros 1-1

Glasgow Rangers-Genk 0-1

Salisburgo-Porto 0-1

Stoccarda-Celta Vigo 2-1

Lione-Utrecht 0-1

Panathinaikos-Young Boys 1-4