Tutto rinviato a lunedì, proprio come previsto. "La seduta del Consiglio comunale di Milano dedicata alla delibera sulla vendita di San Siro a Inter e Milan è stata polemica quanto basta. Era inevitabile - riferisce oggi la Gazzetta dello Sport -. Il momento del resto è decisivo, in un processo che dura da anni e si concluderà lunedì, quando i consiglieri comunali voteranno per dire sì o no alla cessione dello stadio e delle aree circostanti ai club".

Lunedì giornata da dentro o fuori: si andrà alla conta. Come spiega la rosea, serviranno 25 voti per approvare e 24 sono sostanzialmente garantiti. "Grande attenzione su Marco Fumagalli, consigliere di sinistra: potrebbe dare il 25esimo sì - si legge -. Grande attesa per la decisione dell’opposizione, che può votare no compatta o astenersi. L’astensione aprirebbe la strada alla cessione dello stadio ai club. L’ultima tendenza: è possibile si risolva con alcune modifiche al testo della delibera per accontentare gli indecisi".

In caso di vittoria del "sì", Inter e Milan saranno liberi di costruire un nuovo stadio nell’area dei parcheggi del Meazza e (più tardi) abbattere l’attuale impianto, con l’eccezione della zona Sud-Est. Ovviamente al netto dei vari ricorsi già ampiamente preannunciati.

In caso di "no", invece, i due club saranno costretti a sterzare verso soluzioni alternative. Secondo la Gazzetta, il Milan riaprirebbe la partita a San Donato, dove ha già investito 55 milioni, ed è naturale che si aprirebbero le discussioni sulla possibilità che l’Inter entri in quella operazione.