Pioggia di emendamenti sulla vendita di San Siro, ieri in Consigiio Comunale. In tutto, secondo il Corriere della Sera, Forza Italia dovrebbe presentarne 160, Fratelli d'Italia 4 e la Lega 3. Più altri 22 nella maggioranza tra Verdi, Gruppo misto e il dem Alessandro Giungi. Ad oggi la maggioranza conta su 23 voti favorevoli e due nodi da sciogliere. Lunedì basteranno però 15 consiglieri per ritenere la seduta valida e non 25 come ieri.

Entro lunedì, quando ci sarà una seduta ad oltranza, si proverà ad inserire una previsione di white list per le imprese che dovranno eseguire i lavori, necessità evidenziata dal comitato per la legalità.