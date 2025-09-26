Tuttosport ricorda oggi i tempi in cui Fabio Pisacane, attuale allenatore del Cagliari, e Nicolò Barella, centrocampista dell'Inter hanno giocato assieme nel Cagliari. I due si sono "separati" nel 2019, quando Barella ha deciso di passare in nerazzurro, ma il legame non è mai andato perso e i due continuano a sentirsi tuttora.

Lo scorso anno proprio Barella andò anche a vedere la finale di Coppa Italia Primavera tifando il Cagliari di Pisacane, promosso poche settimane dopo alla prima squadra. In fondo l'interista è sempre rimasto legato ai colori del Cagliari e ha raccontato quanto gli abbiano fatto male le critiche per non aver presenziato al funerale di Gigi Riva, a cui in realtà aveva fatto un omaggio in forma privata.