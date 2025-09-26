Nuova partnership annunciata dall'Inter, come da comunicato pubblicato dalla società nerazzurra pochi minuti fa. "Santa Margherita e FC Internazionale Milano annunciano il rinnovo della loro partnership, confermando un sodalizio che unisce eccellenza, passione e spirito internazionale - si legge nella nota -. Il brand vinicolo, icona dell’enologia Made in Italy, continuerà ad accompagnare i nerazzurri nel ruolo di Official Wine Supplier, proseguendo un percorso iniziato nel 2019 e consolidato stagione dopo stagione".

"Con il rinnovo ufficiale della partnership - si legge ancora - si apre un nuovo capitolo della collaborazione tra i due brand. All’orizzonte si affaccia infatti un’inedita special edition firmata Santa Margherita, pensata per rendere omaggio alla storia, ai colori e alla vocazione vincente dell’Inter. Una bottiglia da collezione, destinata a conquistare tifosi e appassionati, nel segno di un brindisi tutto nerazzurro".