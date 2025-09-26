Come fa sapere la Cremonese in un comunicato ufficiale, nelle ultime ore Michele Collocolo è stato sottoposto ad intervento chirurgico per risolvere la problematica muscolare alla coscia sinistra. "L’operazione, eseguita dal professor Francesco Benazzo presso la Fondazione Poliambulanza di Brescia, è perfettamente riuscita", si legge nella nota. Da segnalare anche la lesione muscolare al flessore che ha colpito l'attaccante Faris Moumbagna. Entrambi salteranno la sfida di campionato contro l'Inter in programma sabato prossimo, 4 ottobre, a San Siro.