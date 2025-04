L'Inter continua il suo monitoraggio dei giocatori di Serie A individuati come potenziali obiettivi. Un osservatore nerazzurro, riporta Calciomercato.com, è stato avvistato sugli spalti del Via del Mare di Lecce per seguire da vicino il difensore classe 2000 Jay Idzes, nazionale indonesiano del Venezia, che quest'oggi ha affrontato proprio i salentini. Idzes si è messo in luce in questa stagione difficile per la squadra di Eusebio Di Francesco, riuscendo ad annullare grossi calibri come Artem Dovbyk e Romelu Lukaku. Tra Inter e Venezia, lo ricordiamo, i rapporti sono ottimi come testimoniano le diverse operazioni effettuate in stagione, da Filip Stankovic a Gaetano Oristanio fino a Ionut Radu; Idzes, individuato come elemento ideale per fare da backup ai difensori titolari, potrebbe essere il prossimo a viaggiare sulla A4.

Non solo: nei radar dell'uomo mercato di Viale della Liberazione c'è anche l'attaccante montenegrino Nikola Krstovic del Lecce, giocatore sul quale da tempo circolano rumors relativi all'interesse dell'Inter.

