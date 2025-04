La montagna di milioni che arriva dalla cavalcata in Champions League permetterà di chiudere l’esercizio 2024/25 in positivo, confermando l’eccellente gestione degli ultimi anni. E a beneficiarne - come sottolinea il Corriere dello Sport - sarà anche il mercato estivo.

Il quotidiano romano prevede rinforzi in ogni zona del campo. Si parte dalla difesa, dove l'orientamento è quello di confermare sia Acerbi che De Vrij, però c'è l'idea di un innesto giovane e i nomi sono quelli di Solet e Beukema. Non si esclude il sacrificio di Bisseck in caso di offerta monstre.

Sulle fasce, il nome caldo è quello di Luis Henrique, profilo offensivo per dare un'alternativa anche tattica a Dumfries. Il riscatto di Zalewski completerebbe invece la batteria a sinistra con Dimarco e Carlos Augusto.

Il colpo già messo a segno riguarda la mediana: Sucic dalla Dinamo Zagabria. Frattesi e Asllani potrebbero salutare, piace Ricci del Torino (concorrenza del Milan).

Infine l'attacco, che con ogni probabilità non avrà più i vari Arnautovic, Correa e Taremi. Il sogno è Nico Paz, che porterebbe qualità al momento non contemplate nell'organico di Inzaghi. Occhio a Raspadori, specialmente se il Napoli iniziasse a fare sul serio per Frattesi.