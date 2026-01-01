L’inizio del 2026 sarà decisivo per capire il futuro prossimo di Tomas Palacios. Nonostante l’Inter, per ovvie ragioni, voglia cederlo - resta da capire la formula - e anche chi sta vicino al calciatore stia lavorando per trovargli una nuova sistemazione, il difensore vorrebbe rimanere a Milano, tanto che si sta imputando su una sua permanenza in nerazzurro, almeno sino alla fine della stagione.

Qualora la sua ex squadra, l’Independiente Rivadavia, dovesse avanzare una proposta concreta, la situazione potrebbe anche cambiare. Ma per il momento il difensore, in modo forse incomprensibile anche a chi gli sta vicino, ha fatto capire quale sia la sua volontà. Forse tale scelta è legata anche al suo stato fisico. Palacios infatti dovrebbe tornare abile e arruolabile tra circa tre settimane. Solo successivamente, in base alle risposte, si potrà capire se l’ipotesi operazione sarà del tutto scongiurata (come si augurano tutti in Viale della Liberazione).

Nel frattempo però, visto che in ogni caso arriveranno per forza di cose delle offerte per lui, sia lato società che intermediari vari, si dovrà capire l’apertura del giovane a cambiare maglia e idea.