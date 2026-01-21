Come appurato in esclusiva da FcInterNews, Leon Jakirovic arriverà in Italia domani sera, per poi sostenere le visite mediche per conto dell'Inter nella giornata di venerdì. Il difensore croato classe 2008 si aggregherà all’Under 23 di Stefano Vecchi.

