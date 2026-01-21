Come appurato da FcInterNews.it, l'agente di Petar Sucic ieri sera era a San Siro per assistere a Inter-Arsenal di Champions League e all'ottima prestazione del proprio assistito, lanciato in campo dal primo minuto da Cristian Chivu.
Una trasferta programmata da tempo quella del procuratore, che ieri era nel capoluogo lombardo anche per definire gli ultimi dettagli del trasferimento di Leon Jakirovic in nerazzurro. I due croati hanno lo stesso agente.
Sezione: In Primo Piano / Data: Mer 21 gennaio 2026 alle 07:45
Autore: Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
Autore: Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
autore
Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.
Altre notizie - In Primo Piano
fcinRamadani atteso a Milano, le tempistiche. In agenda un incontro con l'Inter per Mlacic: il punto
Chivu in conferenza: "Playoff? Io non sono mai preoccupato, non lamentiamoci per due partite in più"
Chivu a Sky Sport: "Premier campionato top per intensità, noi non siamo ancora abituati a certi tipi di partite"
La legge del più forte: l'Arsenal non lascia nulla per strada, Inter ko 3-1. Per Chivu cammino UCL in salita
Marotta: "Format UCL strano, difficile fare previsioni". Poi Boban 'chiude' Jakirovic: "Ci vediamo domani, Beppe"
Sky - Inter-Arsenal, ballottaggio Bisseck-Acerbi in difesa. Sucic nettamente favorito per giocare dal 1'
Zanetti: "Nuovo stadio, l'importante è che sia a San Siro. L'augurio è di poter creare ricordi speciali anche lì"
Altre notizie
Mercoledì 21 gen
- 09:10 Pagelle CdS - Thuram non all'altezza, Sommer non reattivo, Esposito ci prova
- 08:56 Moviola GdS - Saliba-Lautaro da rigore? Il contatto c'è, ma è leggero
- 08:42 GdS - Sommer flop, Luis Henrique eternamente timido. Da Dibu Martinez a Perisic: l'Inter va sul mercato
- 08:28 Pagelle GdS - Sucic il migliore, Sommer il peggiore. Avarissimo 6 a Esposito
- 08:14 GdS - Amnesie difensive e sprechi: Inter ko. Chivu può anche fare spallucce, ma...
- 07:45 fcinInter-Arsenal, anche l'agente di Sucic (e Jakirovic) in tribuna al Meazza
- 07:30 Nike e Inter, grande evento sull'Alpe Devero con Materazzi e Figo per il lancio della quarta maglia
- 07:15 Gabriel Jesus Player of the Match di Inter-Arsenal: "Due gol, una grande chance e duro lavoro"
- 07:00 Mourinho: "Se allenerei la Juventus? Certo. Mi stupisce che gente senza storia alleni grandi club"
- 01:05 Di Marzio: "L'Inter vuole davvero Perisic. Se ci sarà apertura dal PSV, si proverà il colpo"
- 00:40 Arsenal, Gabriel Jesus: "Segnare a San Siro mi fa venire le lacrime agli occhi, è una notte da sogno"
- 00:30 fcinRamadani atteso a Milano, le tempistiche. In agenda un incontro con l'Inter per Mlacic: il punto
- 00:17 Thuram a Sky Sport: "Giocare bene e non fare risultato dà sempre fastidio. Dortmund? Prima il Pisa"
- 00:00 Andrà come deve andare, ma che peccato. Adesso c'è un'unica priorità
Martedì 20 gen
- 23:55 Dimarco a Sky: "Ci è mancato fare gol. Arsenal forte nei corner, ma sul 2-1 siamo stati anche sfortunati"
- 23:55 Inter-Arsenal, la moviola - Poche difficoltà e qualche svista per Pinheiro. Regolari i gol dei Gunners
- 23:48 videoInter-Arsenal 1-3, Tramontana: "Sconfitta meritata, bisogna accettare il gap. Testa al Pisa"
- 23:46 Chivu in conferenza: "Playoff? Io non sono mai preoccupato, non lamentiamoci per due partite in più"
- 23:43 Thuram a ITV: "Partita seria, ma i dettagli hanno fatto la differenza. Col Pisa daremo il massimo"
- 23:37 Arsenal, Arteta in conferenza: "Inter molto forte, con due passaggi creano occasioni. Ieri non ho dormito bene perché..."
- 23:37 Chivu a Sky Sport: "Premier campionato top per intensità, noi non siamo ancora abituati a certi tipi di partite"
- 23:31 Luis Henrique a ITV: "Loro più cattivi di noi in zona gol. Playoff? L'importante è giocare"
- 23:25 Arsenal, Arteta a Sky: "L'Inter ci ha messo in difficoltà, è una grandissima squadra. A tratti ha dominato"
- 23:25 Zielinski a ITV: "Buona partita, ma tre gol presi troppo facilmente. Ora non sottovalutiamo il Pisa"
- 23:19 Sucic a ITV: "Abbiamo giocato bene contro una squadra forte, ma nel calcio bisogna segnare"
- 23:14 Inter-Arsenal, chi è stato il migliore? Cliccate e votate
- 23:12 Champions League, i risultati del martedì: crolla il City, PSG battuto a Lisbona. Il Real Madrid ne fa sei
- 23:01 Inter-Arsenal, Fischio Finale - Cannonate su San Siro: Arteta ha la meglio su Chivu che ora in Champions scricchiola
- 22:57 La legge del più forte: l'Arsenal non lascia nulla per strada, Inter ko 3-1. Per Chivu cammino UCL in salita
- 22:55 Inter-Arsenal, le pagelle - Sucic miglior nerazzurro a sorpresa, Akanji tiene botta. Sommer fa riflettere, impatto Pio
- 22:55 liveIl POST PARTITA di INTER-ARSENAL: ANALISI e PAGELLE. Collegamento in DIRETTA dallo stadio
- 22:07 Inter-Arsenal, prevedibile sold out: oltre 72.600 spettatori, ampia presenza ospite
- 20:40 Primavera - Inter-Monza, gli Up&Down: Zouin ci prova, Pinotti non convince
- 20:23 Marotta: "Format UCL strano, difficile fare previsioni". Poi Boban 'chiude' Jakirovic: "Ci vediamo domani, Beppe"
- 20:17 Chivu a Sky: "Inter e Arsenal due squadre forti. Conterà la voglia di essere dominanti"
- 20:01 Dopo l'assalto estivo sfumato, il Bologna torna alla carica per Kristjan Asllani
- 19:52 Sucic a ITV: "È una serata che sogni fin da bambino, dovremo stare attenti ai dettagli"
- 19:47 ADNKronos - Il Viminale ha deciso: stop alle trasferte per i tifosi di Roma e Fiorentina
- 19:34 Giulini chiama il Governo Meloni: "Dia un'occhiata allo stato miserabile degli stadi in Italia"
- 19:19 Sky - Riavvicinamento tra l'Inter e Mlacic: fissato l'incontro con Ramadani. Contatti con il Dibu Martinez
- 19:05 Nicolato esalta Fabbian: "Giocatore da sempre interessante. Lo paragonerei a Davide Frattesi"
- 18:51 Giudice Sportivo Lega Pro - Un turno di stop per Alexiou. Multata di 600 euro la Virtus Verona
- 18:37 Condò evidenzia: "L'Inter non cambia? Guardo la probabile e rispetto all'ultimo 11 anti-Arsenal..."
- 18:23 Juventus, Thuram parla del Benfica ma vale anche per la Serie A: "Nessun calcolo, dobbiamo vincere"
- 18:08 UFFICIALE - Colpo in prospettiva per l'Inter: arriva il talento francese Maghlout. L'ex club: "È un grande orgoglio"
- 17:54 Inchiesta Curve, Juventus e Milan in Commissione Antimafia. Il 30 gennaio tocca a Marotta
- 17:40 Primavera - L'Inter approccia male entrambi i tempi e perde in casa: a Interello passa il Monza 2-3
- 17:25 videoStankovic manda un altro segnale all'Inter: botta al volo e gol in Champions League
- 17:11 Juve, Spalletti: "Con Mourinho si alza sempre il livello del calcio. Nel primo periodo ci siamo beccati, poi..."
- 16:56 Akanji sarà dell'Inter, Romano sicuro: "Il club non ha dubbi, ecco quando ha intenzione di esercitare il riscatto"
- 16:42 fcinNon solo Jakirovic. L'Inter sta per chiudere anche per un giovane talento francese
- 16:28 Qui Pisa - Iniziata ieri la preparazione al match contro l'Inter: il programma della settimana. Giovedì l'arrivo a Milano
- 16:13 fcinCaccia all'esterno. Tra l'idea Perisic e il preferito Ndoye spunta una vecchia conoscenza della Serie A
- 15:57 Sky - Dzeko verso l'addio alla Fiorentina: contatti con Schalke 04 e un club francese. Il punto
- 15:43 Juventus, Bremer: "Se giochi bene vinci, negli ultimi anni hanno vinto squadre dominanti. Sogno di scrivere la storia qui"
- 15:29 Arrivata a Mantova la fiaccola olimpica, a Roberto Boninsegna l'onore di accendere il braciere
- 15:15 Gosens racconta: "Pioli mi impedì di andare al funerale di mia nonna. Quella sera andai ko con l'Inter"
- 15:03 Udinese, Kabasele: "Inter molto forte, ha giocato bene anche grazie al nostro 'aiuto'. Zielinski? Ha fatto girare la squadra"
- 14:48 Inter-Arsenal, a San Siro attesi oltre 70mila spettatori. Le informazioni utili per i tifosi
- 14:35 Milinkovic: "Ecco come mi preparo ad ogni partita. Gruppo Inter come una famiglia"
- 14:21 Giudice sportivo - Coro insultante a un giocatore dell'Inter: multata l'Udinese. Tre squalificati, 3a sanzione per Carlos Augusto
- 14:07 PSV, Schouten: "Perisic via? Niente panico. In tanti se ne vanno, ma noi continuiamo a vincere"
- 13:53 Inter-Arsenal, M5 e M1 (da Lotto verso Sesto) chiudono più tardi: tutte le informazioni
- 13:38 Van de Kerkhof: "Inter su Perisic? Non lo venderei mai, neanche se mi offrissero 100 milioni di euro"
- 13:24 Sky - Inter-Arsenal, ballottaggio Bisseck-Acerbi in difesa. Sucic nettamente favorito per giocare dal 1'
- 13:10 L'Inter U23 trasloca per una partita: cambio di sede per la sfida contro la Pergolettese
- 12:58 videoInter-Arsenal, pranzo UEFA in centro a Milano: l'arrivo di Marotta con i due rappresentanti di Oaktree Ralph e Cano
- 12:42 In Croazia - Inter-Jakirovic, pronto un contratto di 5 anni e mezzo: le cifre. Battuta la concorrenza di Salisburgo e Barcellona
- 12:28 Eriksen: "San Siro fantastico, la storia parla da sola. Nuovo stadio? Spero che mantengano una parte del vecchio impianto"
- 12:14 L'annuncio di Simonelli: "Avremo un incontro con arbitri, allenatori e dirigenti per chiarire i dubbi"