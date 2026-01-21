Come appurato da FcInterNews.it, l'agente di Petar Sucic ieri sera era a San Siro per assistere a Inter-Arsenal di Champions League e all'ottima prestazione del proprio assistito, lanciato in campo dal primo minuto da Cristian Chivu.

Una trasferta programmata da tempo quella del procuratore, che ieri era nel capoluogo lombardo anche per definire gli ultimi dettagli del trasferimento di Leon Jakirovic in nerazzurro. I due croati hanno lo stesso agente.

Sezione: In Primo Piano / Data: Mer 21 gennaio 2026 alle 07:45
Autore: Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
vedi letture
Fabio Costantino
autore
Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.
Print