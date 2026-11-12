Cristian Chivu spera di poter riavere contro l'Atalanta la sua ThuLa. Lautaro Martinez, che è ormai fermo da diverse settimane per infortunio, nonché Marcus Thuram, che si è appena fermato per un affativamento. "La rincorsa di Lautaro Martinez per riprendersi l’Inter sta per entrare nel vivo - riporta Tuttosport -. Il capitano dei nerazzurri continuerà sino a venerdì a svolgere un lavoro personalizzato – come Luis Henrique, entrambi hanno lavorato pure lo scorso lunedì e martedì, nei giorni di riposo concessi da Chivu –, ma la prossima settimana dovrebbe gradualmente rientrare in gruppo, con l’obiettivo di essere convocato contro l’Atalanta. A Bergamo, teoricamente, dovrebbe sedere inizialmente in panchina, prima di tornare successivamente nell’undici di partenza dei campioni d’Italia".

Quando a Thuram, da ieri si allena ad Appiano Gentile. "Qualora i piani dovessero andare come previsto, tornerà a lavorare con i compagni di squadra la prossima settimana. Col figlio d’arte che quindi dovrebbe essere a disposizione del suo allenatore contro l’Atalanta. Poter contare su Lautaro e su Thuram sarebbe una vera e propria panacea per Chivu, col tecnico romeno che nel frattempo si auspica che Pio Esposito torni galvanizzato – ma soprattutto senza alcun problema fisico – dagli impegni con l’Italia in Nations League e sa perfettamente che dovrà rinunciare a Bonny, infortunatosi in una delle ultime azioni col Como, per circa un mese".