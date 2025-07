Arrivano altri aggiornamenti dalla Turchia sull'interesse del Fenerbahce per Hakan Çalhanoğlu. Il calciatore turco è in trattativa con il club di Mourinho e, come raccontato su X dal giornalista Yağız Sabuncuoğlu, incontrerà nei prossimi giorni la dirigenza dell'Inter e chiederà una riduzione della cifra richiesta dal club nerazzurro per il suo trasferimento.

Resta da capire la posizione dell'Inter che potrebbe impuntarsi come fatto precedentemente con il Galatasaray. Il club nerazzurro fin qui ha fatto sempre sapere di essere disposto a cedere Calhanoglu ma solo per 30 milioni di euro, senza sconti.