Negli studi di Sky Sport si evidenziano i meriti di Federico Dimarco, sottolineati da un numero: i gol a cui ha partecipato in stagione. Dimarco è a 22, davanti a gente come Grimaldo a 18, O''Reilly a 11, Nuno Mendes, Mittlestadt e Raum a 10. "Se si parla di piede Dimarco è davanti a tutti, poi per l'interpretazione del ruolo ti può piacere uno o l'altro", dice Beppe Bergomi.

"Brehme era il nostro regista. Davi la palla a lui, cambio di gioco, chiudeva di sinistro e di destro ti trovava dall'altra parte. Mi piace il parallelo Dimarco-Brehme. Fisicamente sono dei normotipi, non sono Facchetti che era 1,90. Roberto Carlos era diverso ed è rimasto troppo poco all'Inter, se devo parlare di storia dell'Inter".