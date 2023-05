Un gol di Vlasic al 29' regala i tre punti in trasferta al Torino nel lunch match del Bentegodi contro il Verona. Con l'1-0 i granata salgono a quota 49 punti all'ottavo posto momentaneamente da soli, mentre si complica la situazione dell'Hellas, agganciato dallo Spezia al quartultimo posto con 30 punti e sempre più invischiato nella lotta per non retrocedere.