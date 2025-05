Il poco cinismo davanti alla porta è costato caro al Parma nell'ultimo match di campionato contro il Como, ma non solo. Lo sottolinea Cristian Chivu, protagonista in conferenza stampa alla vigilia dello scontro diretto per la salvezza nella tana dell'Empoli: "Non solo Como. Se vado ad analizzare, anche a Roma con la Lazio, ma più indietro anche nel primo tempo con l'Inter. E' una pecca che ci portiamo dietro da un bel po', lavoriamo tutti i giorni e tutte le settimane per trasmettere la cattiveria che serve sotto porta. Abbiamo creato occasioni importanti, è fondamentale avere la grinta che serve per segnare".