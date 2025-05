Prima dell'inizio della partita contro il Bologna, l'amministratore delegato del Milan Giorgio Furlani ha parlato ai microfoni di Sky Sport soffermandosi sul futuro di Sergio Conceiçao, senza dare indicazioni precise ma rimarcando quanto ottenuto dal tecnico portoghese: ""Appena è arrivato ha vinto un trofeo e mercoledì può diventare il primo allenatore da Carlo Ancelotti a vincerne due nella stessa stagione. Ora siamo concentrati a finire al meglio la stagione, sta lavorando bene e massima fiducia in lui"."

Rimane però il fatto che l'eventuale conquista della Coppa Italia non può rappresentare un sollievo per un'annata deludente: "In una stagione non c'è una cosa, ma tante cose che non sono andate. Non sono contento di come è andata la stagione, non andremo in Champions League che è la casa del Milan. Il focus è tornarci il prima possibile", afferma Furlani.