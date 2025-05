Qual è il bilancio di Kosta Runjaic dopo la sua prima annata in Serie A? Il tecnico dell'Udinese prova a fare un bilancio nella conferenza stampa pre Monza, ricordando anche di aver affrontato l'Inter tre volte in questa stagione (due in campionato e una in Coppa Italia): "Sono stato accolto in maniera calorosa, mi sto trovando bene e sto imparando a conoscere le squadre della Serie A. Abbiamo già giocato contro quasi tutte due volte, contro l'Inter tre volte. Bisogna gestire molto bene le risorse a disposizione, parlare molto anche a livello interno e prendere decisioni strategiche in vista della gara, agendo e reagendo ogni volta".

"Non siamo ancora alla fine dell'annata - precisa per Runjaic -, ho già un'idea di come sia evoluta questa stagione. Non ho però ancora tutti i feedback, l'obiettivo è riuscire a fornire dei risultati ancora migliori l'anno prossimo. Abbiamo ancora delle partite per migliorare. L'Udinese in questi anni ha sempre affrontato bene le sfide proposte dalla Serie A, io sono l'allenatore e accumulo esperienza ogni partita, magari non ho sempre preso la scelta giusta ma nessuno è perfetto. L'importante è migliorare in ottica futura. Questo è ciò che mi spinge ogni giorno. Spero di continuare su questo percorso positivo e vedremo quale sarà il prossimo passo che potremo compiere".