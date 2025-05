Il premio 'Philadelphia Coach Of The Month' di aprile per la Serie A va a Cesc Fabregas. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Como-Cagliari, in programma sabato 10 maggio 2025, alle ore 15.00, allo stadio "Giuseppe Sinigaglia".

Il premio è stato assegnato da una giuria composta da Direttori di testate giornalistiche sportive che hanno valutato i singoli allenatori in base a criteri tecnico sportivi e di qualità di gioco espresso dalle loro squadre, oltre che di comportamento/fair play tenuto durante le gare.

“Aprile è stato il mese della consacrazione dell’ottimo lavoro svolto da Fabregas e dal Como nel corso di tutta la stagione - ha dichiarato l’Amministratore Delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo - Quattro successi in altrettante partite, un traguardo raggiunto dal Club lariano in Serie A una sola volta, nel 1952. Otto reti segnate e una sola subita, ma soprattutto la salvezza aritmetica centrata con quattro giornate di anticipo: numeri che premiano l’ambizioso progetto del Como, di cui Fabregas è il principale protagonista. Da sempre fedele alla sua idea di calcio, basata su gioco offensivo e possesso palla, l’ex fuoriclasse spagnolo sta dimostrando anche da allenatore le stesse qualità che lo hanno reso uno dei migliori centrocampisti della sua generazione".