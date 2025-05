Pasquale Mazzocchi mette da parte per un attimo la rivalità per rendere merito all'Inter, squadra che si sta giocando lo scudetto con il Napoli, per la finale di Champions League conquistata martedì sera: "Facciamo i complimenti all'Inter perché stanno disputando una grandissima Champions e gli facciamo un in bocca al lupo per la finale, ma non cambia la nostra percezione sul campionato - le parole del terzino a Radio CRC -. Noi, però, dobbiamo pensare al nostro obiettivo che abbiamo ben chiaro in mente. Come ha detto, il mister dobbiamo cercare di scrivere questa storia, ma questo libro non è ancora finito: mancano alcune pagine, le più importanti, e cercheremo di dare tutto fino alla fine".