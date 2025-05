Il Como conferma il suo ottimo momento di forma col sesto successo consecutivo, ottenuto andando a piegare nettamente il Cagliari nel primo match del sabato della 36esima giornata del campionato di Serie A. Illusorio il vantaggio rossoblu firmato da Michael Adopo che punisce un'incertezza di Pepe Reina, tornato titolare dopo diverse partite, perché i lariani riescono a ribaltare la situazione poco prima dell'intervallo con Maxence Caqueret prima e con Gabriel Strefezza in pieno recupero, su lancio al millimetro di Nico Paz. Nella ripresa, chiude i conti Patrick Cutrone ancora su assist del talento argentino.

Como che con questa vittoria arriva a quota 48 e si installa al decimo posto in classifica, mentre per la squadra di Davide Nicola, ferma a quota 33, c'è ancora margine sulla zona retrocessione anche se l'aritmetica non rassicura del tutto i rossoblu.