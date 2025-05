Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta di Parma, il presidente del Pisa Giuseppe Corrado parla così del futuro di Filippo Inzaghi, reduce dall'impresa con il Pisa e pronto ad affrontare il fratello Simone in Serie A:

"In realtà lui era già da due o tre anni che ci contattava per venire a Pisa: eravamo noi a non essere pronti per lui. Ma l'intuizione in questo caso, fammelo dire pubblicamente, è di mio figlio Giovanni, lui ha avuto un gran merito della costruzione di questo edificio. Ha scelto Inzaghi e lo ha convinto a scommettere su una rosa giovane. Se rimane? Assolutamente, ha un contratto pluriennale. Mi ha detto: “Ci ho messo tre anni per arrivare qua, adesso voglio fare la A con voi”. Poi è chiaro se arriva l’offerta del Manchester City lo lascio andare, mi pare corretto. Ma lui ha ritrovato il piacere del successo anche grazie al Pisa: lui stesso dice che questo è uno degli ambienti dove si è trovato meglio. Una grande soddisfazione anche per noi".