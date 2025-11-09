Insieme a Federico Dimarco, si presenta ai microfoni di DAZN anche Ange-Yoan Bonny, che con la rete del 2-0 ha messo il sigillo definitivo su vittoria e primato dei nerazzurri. Ecco le sue parole:

Conosci bene gli esterni dell’Inter, sai dove li mettono quei palloni ormai.
“Quando vedo Dimash andare di là so che devo essere pronto in area perché i suoi assist sono sempre top”.

Alla prossima ci sarà il tuo primo derby di Milano, cosa ti hanno detto?
“Sarà una partita importante come tutte. La giocheremo come tutte le altre, con la stessa voglia".

Sezione: Focus / Data: Dom 09 novembre 2025 alle 23:02
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
