Il prefetto di Napoli, Claudio Palomba, ha confermato che la sfida tra l'Udinese e i partenopei si giocherà alle 20.45 di giovedì sera, come deciso dalla Lega Serie A al momento dello spostamento di Napoli-Salernitana domenica scorsa alle 15. Alla squadra di Spalletti basta una non vittoria della Lazio domani sera contro il Sassuolo o in alternativa una vittoria giovedì in Friuli per conquistare aritmeticamente lo scudetto.