Filippo Inzaghi non è più l'allenatore del Pisa. Pippo, fratello dell'ex tecnico dell'Inter Simone (volato in Arabia all'Al Hilal), interrompe la sua avventura in Toscana: stando alle ultime voci è molto probabile che possa ripartire dal Palermo.

"Il Pisa Sporting Club - si legge nella nota ufficiale - comunica di aver risolto consensualmente il rapporto contrattuale in essere con il signor Filippo Inzaghi che, da oggi, lascia l’incarico di Responsabile Tecnico della Prima Squadra. La Società ringrazia Filippo Inzaghi, unitamente al suo Staff, per l’opera professionale svolta e per il proficuo e vincente percorso congiunto culminato con la promozione nella Massima Serie. A loro giungano i migliori auspici per il prosieguo delle rispettive carriere".