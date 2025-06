"Ci sono trattative in corso ma non c’è nulla di definito. Non solo non siamo arrivati al closing, ma neanche al signing”. Il vicepresidente vicario e amministratore delegato del Monza Adriano Galliani parla così in una lunga intervista al Corriere della Sera, soffermandosi anche sul suo rapporto con Silvio Berlusconi a due anni dalla morte: "In ogni caso Fininvest non ci ha mai fatto mancare le risorse: - prosegue Galliani - ha speso 35 milioni in investimenti fra il centro sportivo e il campo che è stato votato come il più bello della Serie A".

L’esperto dirigente poi si sofferma sulla scelta di Paolo Bianco come nuovo allenatore dopo la retrocessione in Serie B: “Gode di buone referenze, essendo stato il vice di Allegri alla Juve. - conclude l’ad biancorosso guardando agli obiettivi da inseguire - Faremo una squadra per ritornare subito in A”.

Spazio infine all’addio alla Lega A: “La lascio con buoni rapporti con la federazione. Un mese fa ero nella sede di via Rosellini e dopo aver schiacciato il pulsante del quarto piano, mi sono ritrovato al secondo, quello della serie B. Ho lanciato un urlo, speriamo di restarci solo un anno".