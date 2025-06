"Voglio confermare che Tudor sarà il nostro allenatore per il Mondiale per Club e per la prossima stagione". Così il nuovo direttore generale della Juventus, Damien Comolli, ha annunciato la permanenza dell'allenatore croato sulla panchina della Juventus.

"Ho già chiarito questo a lui e stiamo lavorando insieme. Siamo un grandissimo club e ci sono tante speculazioni, ma voglio ribadire che Tudor rimarrà il nostro allenatore per la stagione 2025-2026 e spero anche oltre".