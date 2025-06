Ora è ufficiale: Igor Tudor ha rinnovato il proprio contratto con la Juventus fino al 30 giugno 2027, con opzione per il 2028. Il tecnico croato, che era stato scelto per sostituire in corsa Thiago Motta lo scorso marzo con l'obiettivo di centrare la qualificazione in Champions, guiderà la prima squadra a partire dal Mondiale per Club.