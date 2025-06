Non sarà Giovanni Stroppa a guidare la Cremonese nella stagione del suo ritorno in Serie A. La notizia ora è ufficiale, dopo le indiscrezioni giornalistiche degli scorsi giorni: il tecnico della promozione dei grigiorossi lascerà il club al termine del suo contratto, fissato per il prossimo 30 giugno.

"US. Cremonese comunica che con decorrenza 30 giugno 2025 si interromperà il rapporto professionale con Giovanni Stroppa.

La proprietà e il club grigiorosso ringraziano sentitamente il tecnico e il suo staff per aver riportato i nostri colori in Serie A a coronamento del lavoro svolto.

Stroppa e i suoi collaboratori con professionalità, impegno e dedizione nell’attività quotidiana hanno saputo valorizzare al massimo un percorso iniziato nella stagione 2023/24 e culminato nella promozione conquistata lo scorso 1 giugno.

Buona fortuna Mister, grazie per le emozioni condivise insieme!", si legge nella nota.