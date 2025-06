"Per adesso non ho piani, mi guardo in giro e spero di fare la scelta migliore", ha detto Giovanni Stroppa, fresco di addio alla Cremonese nonostante la cavalcata vincente che ha portato il club lombardo alla conquista della Serie A. L'ormai ex allenatore dei grigiorossi, intervistato da TMW durante la Milano Football Week, interpellato su vari temi caldi del calcio nostrano, ha pure risposto sull'arrivo di Cristian Chivu sulla panchina dell'Inter.

Un consiglio per Chivu:

"A Chivu consiglio di essere se stesso e far lavorare i ragazzi come ha fatto a Parma. In gialloblu ha fatto un grandissimo lavoro".