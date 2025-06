Giovanni Fabbian, al momento impegnato in Slovacchia nell'Europeo Under 21, può diventare uno dei nomi più caldi del mercato estivo. Come riportato da Nicolò Schira, infatti, il giocatore negli ultimi due anni al Bologna, ma sul quale l'Inter, club dove è cresciuto, vanta una clausola di recompra da dodici milioni di euro, piace non solo alla Lazio di Maurizio Sarri, ma anche alla Fiorentina e ad un club della Premier League che hanno chiesto informazioni per il giovane di Camposampiero.