In casa Parma la situazione allenatore è ancora stand-by. Dopo l'addio di Cristian Chivu, diventato ufficialmente il nuovo tecnico dell'Inter, i gialloblu sono impegnati nella ricerca dell'erede del romeno. Al momento, però, non è ancora arrivata nessuna decisione definitiva: i nomi in corsa restano quelli di Daniele De Rossi e Alberto Gilardino, mentre non c'è stato nessun approfondimento per Paolo Vanoli. Lo riporta Sky Sport.