In vista del match contro lo Spezia, in programma per domani alle 15.00 al Picco, non compare nella lista dei venticinque giocatori convocati di Ivan Juric l'interista, in prestito al Torino, Valentino Lazaro per via di un infortunio muscolare patito durante la rifinitura. Il ventisettenne ha riscontrato un problema all'adduttore destro che verrà riesaminato nelle prossime ore. L'austriaco potrebbe dunque anche saltare la gara contro l'Inter della prossima settimana, valida per l'ultima di campionato.