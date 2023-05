"Un dispiacere enorme. È una tristezza enorme. Ci sentiamo tutti male, ma abbiamo dato tutto. Ogni doriano questo giorno non lo vuole accettare. Con dignità abbiamo lottato in campo e in tribuna" sono le prime parole di Dejan Stankovic, rilasciate a DAZN immediatamente dopo la retrocessione in Serie B ormai aritmetica. "Loro stono stati sempre vicino, anche nei momenti duri eravamo insieme. Questa società merita di più. Io mi auguro che questa situazione si risolva in meglio".

Sul futuro:

"Io non posso dire nulla del futuro, non sono il diretto interessato. Queste domande sono per qualcun altro. Io ci ho provato, non è bastato e mi dispiace. Questo è stato un periodo difficile, cosa farò domani o dopodomani non lo so".