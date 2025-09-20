Ospite al Lugano International Festival “Endorfine”, l'ex calciatore e oggi opinionista Daniele Adani ha parlato in esclusiva ai microfoni di TuttoMercatoWeb a margine dell'evento. Queste le sue parole iniziando da un commento sul progetto del Como: "Io penso che dove potranno arrivare dipende solo da loro e da quanto riusciranno a difendere la loro filosofia e le loro idee. A me in modo naturale mi verrebbe da dire in eterno. Sono cresciuti, hanno raggiunto grandi obiettivi e risultati, insegnano agli altri come si lavora tra le varie aree e sanno comunicare bene attraverso al figura di Fabregas. Secondo me questa fedeltà porta ad una fidelizzazione. Tanti dicono che il Como spende ma poi il capitale viene sempre rivalutato, quindi più che spendere, spende bene, cercando talenti utili alla loro filosofia. Inoltre crea spettacolo ed emoziona la gente: ora è una squadra di tutti, non solo dei tifosi".
A proposito di talenti, come non parlare di Nico Paz...
"Sta spiccando il volo verso il mondo intero e se sarà con la maglia del Real Madrid se lo godranno loro e lui arriverà nel posto migliore dove una stella può brillare. Sappiamo che confermarsi è più difficile che affermarsi e lui ha iniziato con un attitudine e un atteggiamento volti al miglioramento, una qualità non sempre scontata per quelli che hanno quel talento lì".
Come nel suo commento del "pranzo a sacco" durante Italia-Israele, non c'è stato troppo fomento sulle risate dei fratelli Thuram?
"Chi cerca la polemica nel momento è perché non ha capacità di approfondire. Non lo penso io che bisogna andare oltre, ci hanno pensato gli stessi Thuram e Sommer ad andare oltre tre giorni dopo in Champions. Di scuse però poi ne ho viste poche nei confronti di Marcus. L'Inter? La società deve sostenere Chivu, solo così la squadra può rigenerarsi con nuovi stimoli e nuove idee. Il lavoro deve partire dall'alto".
Autore: Milano Redazione FcInterNews.it
