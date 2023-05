In attesa dell'ultima partita in casa della stagione contro il Lecce, l'allenatore del Monza Raffaele Palladino, durante la conferenza della vigilia, ha risposto anche sul futuro di aucluni giocatori, tra cui il nerazzurro in prestito ai brianzoli Carboni e sul gioiellino Carlos Augusto, nei mesi scorsi accostato all'Inter. "Sono orgoglioso di aver guidato un gruppo del genere, giovane e italiano" ha detto.

Quale sarà il futuro di Carlos Augusto?

"Sono scelte che farà la società. Io so solo che il suo campionato è stato impressionante. È un top player".

Carboni e Vignato sono due giovani su cui puntare?

"Carboni l'ho voluto io qui a Monza, lo seguo da molto. Ha ottime caratteristiche ma deve migliorare ancora. Il prossimo anno potrà fare grandi cose. Stravedo per Vignato ma deve migliorare ancora. È entrato benissimo contro il Sassuolo e con il Lecce è a disposizione".